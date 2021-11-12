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В Нидерландах введут частичный локдаун

В Нидерландах введут частичный локдаун

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Правительство Нидерландов намерено в эти выходные ввести в стране частичный локдаун, чтобы остановить распространение COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

С субботы, 13 ноября, в течение трех недель бары, рестораны и магазины с товарами второстепенной важности будут закрывать с 19:00.

Спортивные мероприятия будут проходить без зрителей. Власти страны рекомендуют гражданам по возможности работать дома. В то же время школы, театры и кинотеатры останутся открытыми.

Сегодня кабинет исполняющего обязанности премьер-министра Марка Рютте должен принять такие меры для остановки распространения коронавируса.

Добавим

Количество случаев заражения коронавирусом в Нидерландах, где проживает 17,5 млн человек, с конца сентября стремительно растет. В четверг, 11 ноября, зафиксировали антирекорд — примерно 16,3 тыс. за сутки.

Примерно 85% взрослого населения страны полностью вакцинированы от COVID-19. Бустерные дозы пока вводят только небольшой группе людей со слабой иммунной системой. В декабре их будут предлагать людям в возрасте от 80 лет.

Источник: УНН
Теги: Нидерланды, Коронавирус, карантин
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