СБУ не пустила в украинское небо самолет подсанкционного нардепа Козака

КИЕВ. 12 ноября. УНН. СБУ не пустила в украинское небо самолет нардепа Тараса Козака, на которого СНБО наложил санкции. Об этом сообщили в СБУ, пишет УНН.

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“Служба безопасности Украины и Украэрорух заблокировали попытку использования воздушного пространства Украины бизнес-джетом, в отношении владельца которого применены санкции СНБО. Это тот депутат Верховной Рады, которого СБУ подозревает в государственной измене”, — говорится в сообщении.

Детали

Как удалось установить СБУ, злоумышленники хотели вывести самолет из-под санкций СНБО. Для этого они сменили бортовой номер одного из 5 подсанкционных самолетов: с Т7BRG перерегистрировали на T7GIV.

Уже с новым номером, 10 ноября, судно хотело пересечь воздушное пространство Украины: летело в РФ из одной страны-члена ЕС. Впрочем "СБУ сработало совместно с Украэрорухом и Госавиаслужбой Украины" и запретило транзит бизнес-джету.

Напомним

В мае народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку было сообщено о подозрении в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым.

Уже 13 мая Печерский районный суд Киева отправил под круглосуточный домашний арест народного депутата Украины Виктора Медведчука. 20 мая в СБУ получили разрешение на задержание Тараса Козака. Он был объявлен в розыск. В СБУ говорили, что Казак находится в России, Медведчук отмечал, что в Беларуси.

Также в отношении Козака еще 2 февраля ввели персональные санкции. Санкции будут действовать 5 лет. Также санкции наложены на ряд предприятий медиахолдинга “Новости”, куда также входят телеканалы “ZIK” и “NewsOne”, 112-канал.