США прекрасно понимают все что делает Россия и как она использует газ-глава МИД

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Соединенные Штаты прекрасно понимают все, что происходит на энергетическом рынке Европы, в частности, когда дело идет о действиях России. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, отвечая на вопрос корреспондента УНН, почему США не говорят об использовании Россией газа в качестве оружия.

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“Соединенные Штаты прекрасно понимают все, что происходит на энергетическом рынке Европы, все, что делает Российская Федерация и как она использует газ, и сейчас ведется активная дипломатия по линии Киев-Вашингтон-Брюссель-Берлин, как раз сконцентрированная на вопросе „Северного потока-2“ и использовании газа как по-сути оружия в международных отношениях”, — сказал министр.

Детали

Кулеба отметил, что “покидал Вашингтон в хорошем настроении”, потому что понимает “весь объем той работы, которая сейчас проводится”.

“Придет время, и не только мы в Киеве, но и в Вашингтоне и других столицах будут звучать фразы, которые вы с легкостью сможете вставить в заголовки”, — добавил дипломат.

Контекст

Ранее в Вашингтоне Госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой не смог четко указать на то, что РФ использует газ как оружие.