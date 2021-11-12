ЕС выделяет 25 млн евро на охрану границы с Беларусью

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Европейская комиссия предложила 25 миллионов евро на охрану границы с Беларусью в бюджете на следующий год. Это узнало Польское радио, сообщает УНН.

Как указано, 12 ноября продолжатся переговоры представителей ЕК, государств-членов и Европарламента относительно формы будущего бюджета.

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"Европейская комиссия предложила 25 миллионов евро на охрану границы с Беларусью в бюджете на следующий год... Деньги не будут предназначены на строительство стены или колючей проволоки, ведь на это Еврокомиссия не согласилась. Средства выделят на укрепление инфраструктуры, систему наблюдения и оборудования, например, оптоэлектронную систему, тепловизоры, дроны и специальные автомобили для лучшей охраны границы", - сообщает издание.

Детали

Когда речь идет о евросоюзном финансировании для строительства забора на внешней границе, то по этому вопросу появились противоположные мнения. Еврокомиссия считает это закрытой темой и говорит, что это невозможно. Председатель Европейского совета говорит, что этот вопрос и дальше открыт. Финансирование инфраструктуры на границе недавно поддержали 12 стран, среди которых и Польша. Этот вопрос был среди тем на недавнем саммите в Брюсселе, отмечает издание.

Из рассказов евросоюзных дипломатов следует, что когда председатель Еврокомиссии отвергла возможность евросоюзного финансирования, на это остро отреагировали канцлер Австрии и премьер Дании. Они сказали, что это деньги европейских налогоплательщиков и Еврокомиссия обязана защищать границу.

Контекст

8 ноября на польско-белорусской границе обострилась ситуация. Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что страна привела в готовность войска вдоль границы из-за напряженной ситуации с мигрантами. Большая группа нелегалов пыталась прорваться на территорию страны. На границе были слышны выстрелы. Белорусские пограничники заявили, что они звучали с польской стороны.

В ночь на 10 ноября две группы мигрантов ворвались в Польшу из Беларуси, их задержали.

10 ноября Беларусь заявила о наращивании войск ПВО на границе с ЕС.

Во избежание наплыва мигрантов из Беларуси, Украина усиливает охрану государственной границы со страной-соседом. Как заявил министр внутренних дел Денис Монастырский, наиболее уязвимые участки украинско-белорусской границы будут усилены дополнительными подразделениями Госпогранслужбы, Нацполиции и Нацгвардии. Речь идет о 8,5 тыс. силовиков.

В конце августа Польша, Литва, Латвия и Эстония обвинили Беларусь в использовании нелегальных мигрантов в качестве оружия в так называемой гибридной войне против ЕС.

В рамках борьбы с потоком нелегальных мигрантов Польша начала строительство забора на границе с Беларусью.