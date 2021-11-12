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Взрыв в мечети на востоке Афганистана: сообщили о трех погибших

Взрыв в мечети на востоке Афганистана: сообщили о трех погибших

КИЕВ. 12 ноября. УНН. В результате взрыва в мечети города Джелалабад провинции Нангархар погибли по меньшей мере три человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Al Jazeera.

Детали

О трех погибших сообщил врач местной больницы. Ранения получили по меньшей мере 15 человек.

Ни одна группировка пока не взяла на себя ответственность за взрыв.

Напомним

Сегодня, 12 ноября, примерно в 13:30 (по местному времени) в мечети города Джелалабад во время молитвы взорвалась бомба.

Добавим

После того, как талибы захватили Афганистан в августе этого года, количество нападений боевиков группировки “Исламское государство” выросло. Этот рост, вероятно, обусловлен конфликтом между двумя экстремистскими организациями.

ИГ сохраняет значительное присутствие в восточной провинции Нангархар и считает талибов своим врагом.

Источник: УНН
Теги: Афганистан
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