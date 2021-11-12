Сбитие детей на переходе в Харькове: водителя привлекали к ответственности за другое ДТП месяц назад

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Водителя, который вчера, 11 ноября, сбил в Харькове двух детей прямо на пешеходном переходе, привлекали к ответственности за другую автоаварию всего месяц назад. Об этом в комментарии УНН сообщил спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.

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“Сейчас готовится подозрение водителю по ч. 2 ст. 286 ККУ. После ДТП он сдал тест на алкоголь через "Драгер", в состоянии алкогольного опьянения водитель не был. Сегодня ожидаются химические анализы по состоянию наркотического опьянения", - сообщил Чубенко.

“Водитель Toyota не является сыном одного из чиновников из Харьковской области. Водитель имеет водительское удостоверение, лишения права на управление автомобилем у него на момент ДТП не было. Буквально месяц назад мужчину привлекали к административной ответственности за совершение ДТП без пострадавших”, — добавил представитель прокуратуры.

Детали

По его словам, водителю - 34 года, по словам самого водителя, официально нигде не работает. Сдал кровь и мочу после ДТП. Мужчина объяснил, что сбил людей, потому что отвлекся в телефон. Также водитель сообщает, что не был в состоянии наркотического опьянения за рулем.

Автомобиль принадлежит юридическому лицу, информации о незаконности управления водителем автомобилем пока нет, то есть представители фирмы скорее всего дали виновнику ДТП автомобиль в пользование.

Что было ранее

Вчера в Харькове автомобиль Тoyota Land Cruiser сбил двух детей прямо на пешеходном переходе. Водитель проехал на "красное" и не останавливаясь поехал на пешеходов. Одного из пострадавших автомобиль протащил под бампером еще несколько десятков метров.