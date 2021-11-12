Глава "Газпрома" заявил, что корпорация "перевыполнит план транзита газа через Украину"

КИЕВ. 12 ноября. УНН. “Газпром” выполняет план по закачке в европейские подземные хранилища и “перевыполнит план транзита через Украину”, заявил глава компании Алексей Миллер, пишет УНН.

Детали

“Газпром” утвердил план закачки газа компании в европейские подземные хранилища и в настоящее время его выполняет. Используются различные маршруты транспортировки газа. В том числе — через территорию Украины“, — приводятся его слова в Telegram-канале корпорации.

Он добавил, что обязательства перед Киевом на 2021 год будут “перевыполнены”.

Справка

Действующее транзитное соглашение между Россией и Украиной, заключенное на пять лет, предусматривает транзит в 2021-2024 годах по 40 миллиардов кубометров в год.

Стоимость газа в Европе резко выросла в августе — сентябре. Если летом расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, то к концу сентября показатель вырос более чем вдвое. Эксперты объясняли это несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии.

Исторического максимума — 1937 долларов — стоимость газа достигла 6 октября, после чего цены на топливо начали падать. В первый день ноября — впервые за полтора месяца — стоимость фьючерсов опустилась ниже 750 долларов за тысячу кубометров.

“Газпром” 9 ноября объявил, что утвердил и начал выполнять план закачки газа в пять европейских подземных хранилищ (ПХГ) на ноябрь, завершив закачку в российские.