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Глава "Газпрома" заявил, что корпорация "перевыполнит план транзита газа через Украину"

Глава "Газпрома" заявил, что корпорация "перевыполнит план транзита газа через Украину"

КИЕВ. 12 ноября. УНН. “Газпром” выполняет план по закачке в европейские подземные хранилища и “перевыполнит план транзита через Украину”, заявил глава компании Алексей Миллер, пишет УНН.

Детали

“Газпром” утвердил план закачки газа компании в европейские подземные хранилища и в настоящее время его выполняет. Используются различные маршруты транспортировки газа. В том числе — через территорию Украины“, — приводятся его слова в Telegram-канале корпорации.

Он добавил, что обязательства перед Киевом на 2021 год будут “перевыполнены”.

Справка

Действующее транзитное соглашение между Россией и Украиной, заключенное на пять лет, предусматривает транзит в 2021-2024 годах по 40 миллиардов кубометров в год.

Стоимость газа в Европе резко выросла в августе — сентябре. Если летом расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, то к концу сентября показатель вырос более чем вдвое. Эксперты объясняли это несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии.

Исторического максимума — 1937 долларов — стоимость газа достигла 6 октября, после чего цены на топливо начали падать. В первый день ноября — впервые за полтора месяца — стоимость фьючерсов опустилась ниже 750 долларов за тысячу кубометров.

“Газпром” 9 ноября объявил, что утвердил и начал выполнять план закачки газа в пять европейских подземных хранилищ (ПХГ) на ноябрь, завершив закачку в российские.

Источник: УНН
Теги: газ, Россия, Газпром, Украина
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