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Меньше свинины, больше курятины: врач рассказала, как сбалансировать питание после 40 лет

Меньше свинины, больше курятины: врач рассказала, как сбалансировать питание после 40 лет

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Возрастные изменения являются поводом для пересмотра рациона питания. Об этом в комментарии УНН рассказала врач-гастроэнтеролог Черкасской областной больницы Елена Мороз.

Детали

Людям в возрасте 40+ врач советует ограничить употребление красного мяса.

"В возрасте 40+ красное мясо надо есть не чаще двух раз в месяц. Предпочтение отдается белому мясу и рыбе любого происхождения - морской, речной", - рассказала она.

Украинцам, которые хотят сохранить свое здоровье, стоит придерживаться средиземноморской диеты, советует врач.

"Ваше питание должно быть приближено к средиземноморской диете. То есть, половина тарелки - это овощи и фрукты, четвертина - цельнозерновые крупы, еще четвертина - животный белок", - уточнила она.

Также Мороз подчеркнула необходимость следить за уровнем холестерина в крови.

"У нас в области, к сожалению, не проводят бесплатные замеры уровня холестерина в крови людей. А это очень важно.

Наряду с этим, мы спрашиваем у пациентов больницы, имели ли их родственники первой линии инсульты или инфаркты. И, если так, мы рекомендуем им сдавать анализы, и наблюдаем таких пациентов. И, в зависимости от показателей всех видов холестерина - хорошего и плохого - направляем их к диетологу, гастроэнтерологу, или даже кардиологу", - добавила она.

Добавим

Минздрав Украины рекомендует ограничить употребление красного мяса до 500 граммов в неделю.

Всемирная организация здравоохранения, между тем, сообщает о данных, устанавливающих связь между потреблением красного мяса и развитием колоректального рака, рака поджелудочной железы и простаты. Во многих странах мира органы здравоохранения рекомендуют ограничить употребление в пищу мясной продукции и красного мяса, поскольку с ними связан повышенный риск смерти от болезней сердца, диабета и других заболеваний.

Красное мясо - все виды мяса (мышечной ткани) млекопитающих, включая говядину, телятину, свинину, ягнятину, баранину, конину и козлятину.

Источник: УНН
Теги: мясо
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