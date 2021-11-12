Расследование штурма Капитолия: суд остановил передачу документов Трампа

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Апелляционный суд округа Колумбия остановил передачу документов администрации президента США Дональда Трампа следственной комиссии для расследования штурма Капитолия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на USA Today.

Детали

“Коллегия из трех судей федерального апелляционного суда согласилась в четверг, 11 ноября, временно заблокировать обнародование документов администрации бывшего президента Дональда Трампа на запрос следственной комиссии Палаты представителей, которая расследует штурм Капитолия 6 января этого года”, — говорится в сообщении.

Национальное управление архивов и записей планировало обнародовать документы в пятницу, 12 ноября, до 18:00. Судьи не позволили архиву предоставить документы Палате представителей, пока они рассматривают претензии Трампа относительно привилегий исполнительной власти.

Отмечают, что команда экс-президента США должна предоставить письменные доказательства по делу 16 ноября. Другая сторона, Палата представителей и Нацархивов, должны дать ответ 22 ноября. Устные аргументы назначены на 30 ноября.

Напомним

6 января 2021 года сторонники Дональда Трампа начали штурмовать Капитолий, чтобы помешать утверждению итогов президентских выборов, которые состоялись в ноябре 2020 года. Победу на них одержал демократ Джо Байден.

Во время беспорядков погибли участница демонстраций и полицейский. По меньшей мере 535 американцам было предъявлено обвинение в штурме Капитолия.

Байден назвал захват правительственного здания в Вашингтоне мятежем.

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