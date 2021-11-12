ЕС "беспокоят" российские военные передвижения вблизи Украины

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Ситуация с наращиванием военного присутствия России у границ Украины вызывает беспокойство. Об этом на брифинге в пятницу заявил спикер Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности, вице-президента Европейской комиссии Жозепа Борреля Питер Стано, передает корреспондент УНН.

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“ЕС является соседом Украины и поэтому очень внимательно следит за ситуацией в ней и вокруг. Это также обсуждалось в апреле министрами иностранных дел, когда они провели специальную дискуссию о наращивании российских вооруженных сил у границ Украины, а также в аннексированном Крыму и вокруг него. С тех пор мы, ЕС, изучаем способы повышения устойчивости Украины. И, конечно, мы продолжаем следить за ситуацией”, — сказал Стано.

“Информация, которую мы получили на данный момент, вызывает беспокойство”, — добавил он.

Детали

По словам Стано, ЕС также обсуждает с партнерами, такими как США и Великобритания, то как будет развиваться ситуация.

“Конечно, в свете дальнейшего развития событий мы готовы вместе с нашими партнерами рассмотреть дальнейшие шаги, если это будет необходимо”, — добавил он.

Контекст

В конце позапрошлой недели о стягивании российских военных к границе с Украиной сообщила The Washington Post.

Американские и европейские чиновники заявили изданию, что видят “необычные перемещения техники и военных на западном фланге России” и начали фиксировать это после завершения российско-белорусских учений “Запад-2021”, которые состоялись с 10 по 15 сентября. В материале отмечается, что передвижение войск происходит на фоне того, что Россия заняла более жесткую позицию в отношении Украины, а конфликт на Донбассе “вошел в новую стадию”.

Позже издание Politico опубликовало спутниковые снимки, которые подтверждают сообщения о том, что Россия снова концентрирует войска и военную технику на границе с Украиной.

Новость вызвала беспокойство некоторых официальных лиц в США и Европе.

Как стало известно 6 ноября, президент Соединенных Штатов Джо Байден отправил в Москву главу ЦРУ Билла Бернса, чтобы предупредить Кремль о том, что США внимательно следят за наращиванием войск у границы с Украиной, и попытаться определить, чем руководствуется в своих действиях Россия.

Пентагон заявил, что следит за наращиванием российских войск у границ Украины.

Заместитель министра обороны Анна Маляр после этого отметила, что нынешнюю ситуацию с передислокацией российских войск украинские военные наблюдают на постоянной основе. Вокруг украинской границы и на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей Россия постоянно дислоцирует около 90 тысяч солдат.

По ее словам, Россия не откажется от своей агрессивной политики в отношении Украины и уже зимой, по данным разведки, РФ планирует увеличить количество военного контингента на границе с Украиной.

В то же время пресс-секретарь Президента Украины Сергей Никифоров заявил, что Украина не имеет подтверждения информации о том, что Россия снова наращивает количество военных в Крыму, ОРДЛО и вблизи украинских границ. Министерство обороны называет эти сообщения элементами психологического или пропагандистского давления, говорят в ОПУ.