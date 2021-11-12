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Новости: УНН-Одесса
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Вакцинальный трамвай начал работать в Одессе

Вакцинальный трамвай начал работать в Одессе

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КИЕВ. 12 ноября. УНН. К привычным для одесситов местам вакцинации от COVID-19 – центрам массовой вакцинации и прививочным кабинетам ЦПМСП – добавилась новая локация. Как передает УНН, теперь прививку от COVID-19 можно сделать в специальном вакцинальном трамвае.

Детали

Для этого выделен один из новых трамваев одесской сборки — “Одиссей”, который стоит на Старосенной площади, возле конечной остановки трамваев и автостанции.

Вакцинация проводится ежедневно с 9:00 до 17:00. При себе необходимо иметь паспорт, идентификационный код и мобильный телефон.

Прививки проводят прошедшие обучение медработники с соблюдением всех санитарно-гигиенических требований к вакцинации от COVID-19. В настоящее время в трамвае есть в наличии вакцины Comirnaty/Pfizer, AstraZeneca и CoronaVac, ожидается распределение вакцины Moderna.

Также в Одессе ежедневно продолжают работать центры массовой вакцинации и прививочные кабинеты во всех ЦПМСП.

Источник: УНН
Теги: Одесса и Одесская область, вакцина
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