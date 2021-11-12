Нардепу Гео Леросу вручили новое подозрение

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Внефракционный народный депутат Гео Лерос, которому накануне вручили подозрение за “средний палец” в Верховной Раде, сегодня получил еще одно подозрение. На этот раз по делу за невыполнение решения суда, который обязал нардепа опровергнуть пост в Facebook с критикой брата главы Офиса Президента Дениса Ермака. Об этом информирует прессслужба ГБР, передает УНН.

Цитата

“По поручению исполняющего обязанности Генерального прокурора 12 ноября 2021 года народному депутату Украины сообщено о подозрении за неисполнение решения суда, вступившего в законную силу”, - говорится в сообщении.

Детали

Следователи ГБР установили, что 11 августа 2021 года Киевский апелляционный суд признал недостоверной и порочащей честь, достоинство и деловую репутацию, информацию, распространенную депутатом 29 марта 2020 года на его странице в соцсети.

Суд обязал Лероса опровергнуть распространенную информацию, выложив на своей странице соответствующий текст. Указанное решение суда 11 августа 2021 года, одновременно опровержения до сих пор не было.

Как сообщил сам нардеп на своей Facebook, новое подозрение Леросу вручили за отказ опровергнуть пост о Денисе Ермаке, который является братом главы ОП Андрея Ермака.

“Только что мне вручили еще одно подозрение и ходатайство о мере пресечения в виде домашнего ареста, которое будет рассмотрено сегодня в 17:00 в Печерском суде. Внимание, за то, что не опроверг пост про Дениса Ермака!!! При чем, моя апелляция принята в кассации! Более того, следователями не было доказано, что я не выполнил решение суда”, - написал он.

Напомним

Во время назначения Алексея Резникова на должность министра обороны Гео Лерос прибег к публичным оскорблениям и непристойным жестам в адрес Президента Украины. Лерос обратился непосредственно к Главе государства, обвинив в том, что ОП “клепает” на него “дело”. “Вы — главный предатель в стране”, — сказал нардеп, после чего председатель ВР Руслан Стефанчук приказал выключить Леросу микрофон.

Перед тем, как уйти с трибуны, Лерос успел показать Зеленскому средний палец.

Впоследствии Лероса рекомендовали отстранить от участия в пяти пленарных заседаниях Верховной Рады за нецензурные жесты в парламенте.

11 ноября Леросу вручили подозрение за неприличный жест, который он показал во время выступления с трибуны Верховной Рады, 4 ноября.