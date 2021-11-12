Испания не станет закрывать границы для украинцев, но изменит условия въезда

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Границы Испании останутся открытыми для украинцев после того, как ЕС исключил Украину из перечня безопасных стран для путешествий. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, информирует УНН.

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"Испания останется открытой для путешествий украинцев, которые полностью вакцинировались. Решение вступит в силу 15.11", — говорится в сообщении.

Детали

До 14 ноября путешествовать в Испанию можно без предоставления справок о вакцинации или отрицательных результатов тестирования на наличие COVID-19 при условии заблаговременного заполнения формуляра санитарного контроля.

С 15 ноября для въезда на территорию страны украинцы в возрасте от 12 лет должны предоставить:

справку о полном курсе вакцинации от СOVID-19 вакциной, которую признала ВОЗ (Comiranty/BionTech/Pfizer, AstraZeneca/Vaxzervria, Covishield, Janssen, Moderna, Coronavac/Sinovac) или Европейское агентство лекарственных средств (Comiranty/BionTech/Pfizer, Janssen, AstraZeneca/Vaxzervria, Spikevax/Moderna);

диагностическую справку (отрицательный результат ПЦР-тестирования за 72 часа до въезда или отрицательный результат тестирования на наличие антигенов за 48 часов до въезда);

справку о выздоровлении, которую будут признавать в течение 180 дней и по истечении 11 дней со дня получения первого положительного тестирования на коронавирус.

Все пассажиры, которые прибывают в Испанию на воздушном или морском транспорте, в том числе с целью транзита в другие страны, должны заблаговременно заполнить формуляр санитарного контроля (на портале Минздрава Испании https://www.spth.gob.es/ или загрузив мобильное приложение Spain Travel Health –SpTH– на телефон) и получить QR код для предоставления по требованию представителей компании перевозчика перед посадкой, а также служб санитарного контроля в пункте пропуска в порту или аэропорту после прибытия в Испанию.

Все пассажиры, которые планируют въехать в Испанию, будут проходить санитарный контроль в первом пункте въезда. Он предусматривает: проверку документов, визуальное обследование и измерение температуры бесконтактным способом.

Напомним

9 ноября ЕС исключил Украину из списка стран, граждане которых могут путешествовать в страны Евросоюза без дополнительных ограничений, связанных с коронавирусом.