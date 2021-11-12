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Требовали вымышленный долг: будут судить гражданку Британии и ее сообщников за похищение латыша в Киеве

Требовали вымышленный долг: будут судить гражданку Британии и ее сообщников за похищение латыша в Киеве

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Будут судить гражданку Великобритании и двух ее сообщников, которые похитили в Киеве гражданина Латвии и требовали вернуть вымышленный долг — более 15 тыс. фунтов стерлингов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Киевской городской прокуратуры.

Детали

По данным следствия, потерпевший, 45-летний гражданин Латвии, вместе со своей знакомой 49-летней гражданкой Великобритании прилетели в Киев и по ее просьбе поехали в город Борисполь.

Приехав по адресу, пара зашла в дом, где их встретили двое мужчин. Они нанесли потерпевшему множественные удары в разные части тела и сообщили ему, что он якобы задолжал значительную сумму денег и должен немедленно их вернуть.

В дальнейшем мужчина, которого удерживали более суток, перечислил на счета знакомой более 15 тыс. фунтов стерлингов. После этого злоумышленники отпустили мужчину.

Организатором похищения оказалась знакомая потерпевшего, которая подговорила на совершение преступления двух местных жителей 1975 и 1977 года рождения.

В Бориспольский горрайонный суд Киевской области направили обвинительный акт по ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 187, ч. 4 ст. 189 УК Украины.

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Источник: УНН
Теги: Киев, прокуратура, Украина
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