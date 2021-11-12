Били током и морили голодом: обнародовали показания палача "Палыча" о пытках в “Изоляции”

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Служба безопасности Украины обнародовала часть показаний бывшего боевика террористической организации "ДНР“, главы незаконной тюрьмы на временно оккупированной территории Донецкой области "Изоляция" Дениса Куликовского. Об этом УНН информирует со ссылкой на пресс-службу СБУ.

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На обнародованных видео-материалах мужчина говорит, что работал "инспектором охраны" до декабря 2014 года, после чего был назначен на должность начальника.

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“Я был инспектором охраны, следил за безопасностью, до декабря 2014 года. После декабря 2014 года был назначен начальником "Изоляции". Моя роль заключалась в том, чтобы извлечь правдивые, скажем так, показания. И в дальнейшем, при каждом допросе всегда присутствовали сотрудники ФСБ, МГБ, также был врач, чтобы в случае, если человеку станет плохо, он его откачал”, — свидетельствовал на видео Куликовский.

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Палач “Изоляции” также рассказал о пытках, которые применяли к заключенным, в частности, пытки электрическим током. Он подчеркнул, что пытки применялись к тем задержанным, которые отказывались сотрудничать.

“К заключенным применяли пытки, а именно: “тапик" — телефонный аппарат, его привязывали либо к ногам, либо “Док“, который это все делал, он же Симонов Станислав, он привязывал к гениталиям. Людей сажали либо в одиночную камеру, где нет туалета, потом не выводили их в туалет, давали бутылку, либо по приказу Евдокимова Василия, он же "Ленин", мне поступал приказ поставить человека на сутки, чтобы он стоял. Ни кормить, ни поить, чтобы только дал показания”, — заявил палач “Изоляции”.

Контекст

9 Ноября в Киеве задержали главного военного преступника донецкой тюрьмы боевиков “Изоляция” Дениса Куликовского. Его называют "самым страшным профессиональным палачом" тюрьмы "Изоляция".

Злоумышленника задержали в рамках ранее открытого уголовного производства по 4 статьям Уголовного кодекса Украины:

* ст. 149 (Торговля людьми);

* ст. 258-3 (Создание террористической группы или террористической организации);

* ст. 260 (Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований);

* ст. 438 (Нарушение законов и обычаев войны)“.

10 ноября Приморский районный суд Мариуполя арестовал Дениса Куликовского.

Отметим, что среди СМИ ходили слухи, будто главный палач “Изоляции” Куликовский заключал соглашение с представителями СБУ. Однако глава ведомства Иван Бакановподчеркнул, что задержанный Куликовский не заключал никаких соглашений с СБУ относительно сотрудничества.