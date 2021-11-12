Саакашвили продолжает голодовку и отказался от передивання крови - адвокат

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Третий президент Грузии Михаил Саакашвили продолжает голодовку и отказался от переливания крови. Об этом заявил адвокат Дмитрий Садзаглишвили и добавил, что его подзащитный слаб, передает УНН со ссылкой на Грузия.Online.

Детали

По заявлению адвоката, Саакашвили продолжает голодовку и отмечает, что в Рустави медицинский сервис у него был лучше, чем есть сейчас.

Как заявил журналистам Садзаглишвили после посещения Саакашвили, причина перевода Саакашвили в глданское заведение заключалась не в заботе о его здоровье, а в том, чтобы “осуществить над ним психологический террор и чтобы он стал жертвой бесчеловечного, негуманного обращения”. При этом, по словам Садзаглишвили, Саакашвили слаб, ему сегодня предложили сделать переливание, но он отказался.

"Состояние здоровья Саакашвили осталось прежним, он слаб. Кроме того, самое главное, что в этой фазе голодания мы уже стоим перед непредсказуемой ситуацией, не знаем, когда произойдет драматическое ухудшение его здоровья. Сегодня ему предлагали сделать переливание, но он отказался”, — сказал Садзаглишвили.

Дополнение

Саакашвили задержали 1 октября в Тбилиси. Сообщалось, что он незаконно пересек границу страны.

Бывший грузинский лидер голодает уже 44-й день в знак протеста, поскольку считает себя политзаключенным.

4 ноября из письма Саакашвили, которое он передал из тюрьмы своим сторонникам, стало известно, что политик находится в критическом состоянии, а его анализы неудовлетворительны.

Также отмечалось, что бывший грузинский лидер похудел на 20 кг за время голодовки.

Напомним также, что 20 октября генпрокуратура Грузии официально предъявила обвинение Саакашвили в связи с незаконным пересечением границы. Местное телевидение распространило кадры, на которых политик скрывается в вентиляционном отсеке грузовика для перевозки молочных продуктов.

29 Октября в Грузии возбудили уголовное дело по подозрению в заговоре с целью насильственного изменения конституционного строя, свержения или захвата государственной власти. Отмечалось, что отдельные лица планировали перекрывать дороги, чтобы помешать этапированию Саакашвили в другое тюремное учреждение или в тюремную больницу, тем самым создав неконтролируемую ситуацию и хаос.

Экспрезидента также заочно осужден в Грузии по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — до шести. Также он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании “Имеди” и растрате средств из госбюджета. Дела рассматриваются в суде.