ЦИК зарегистрировала трех новых нардепов: все - от “Слуги народа”

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала трех новых народных депутатов, которые были избраны в Верховную Раду в том числе на промежуточных выборах. Соответствующее решение принято сегодня на заседании ЦИК, передает корреспондент УНН.

Детали

Следовательно, ЦИК зарегистрировала народными депутатами Сергея Козыря и Виталия Войцеховского, которые были избраны в Верховную Раду на промежуточных выборах 31 октября в одномандатных избирательных округах № 184 (Херсонская область) и № 197 (Черкасская область).

Также народным депутатом зарегистрировано Сергея Кострийчука, которых прошел в Раду по избирательному списку партии “Слуга народа” на внеочередных выборах 2019 года в связи со сложением депутатского мандата Ириной Верещук.

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“Зарегистрированные народные депутаты после принесения присяги на заседании Верховной Рады смогут получить постоянные удостоверения народных депутатов”, — подчеркнул председатель ЦИК Олег Диденко.

Напомним

Внеочередные выборы в 184-м и 197-м округах проходили из-за досрочного прекращения полномочий народных депутатов Игоря Колыхаева и Александра Скичко.

Колыхаев сложил с себя полномочия нардепа из-за избрания городским головой Херсона, а Александр Скичко - из-за назначения председателем Черкасской областной государственной администрации.

При этом 4 ноября народного депутата от “Слуги народа” Ирину Верещук назначили вице-премьер-министром — министром реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. Еще один депутат зашел в ВР вместо Верещук.