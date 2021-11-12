Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 26,10 0,0447  EUR: 29,91 -0,2042 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Оператор ГТС Украины ожидает решения по участию в сертификации "Северного потока-2" на следующей неделе
Оператор ГТС Украины ожидает решения по участию в сертификации "Северного потока-2" на следующей неделе
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
7815

Верещук обсудила с послом Канады в Украине помощь в отношении внутренне перемещенных лиц из Донбасса и Крыма

Верещук обсудила с послом Канады в Украине помощь в отношении внутренне перемещенных лиц из Донбасса и Крыма

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Вице-премьер-министр - министр реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук на своей странице в Facebook рассказала о встрече с послом Канады в Украине Ларисой Галадзой, передает УНН.

Цитата:

"Сегодня была встреча с Чрезвычайным и Полномочным Послом Канады в Украине госпожой Ларисой Галадзой.

Обсудили миротворческие, гуманитарные и социальные программы Канады в отношении временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных граждан", - написала она.

Напомним

Вчера Ирина Верещук презентовала стратегию интеграции внутренне перемещенных лиц до 2024 года.

Источник: УНН
Теги: Канада, переселенцы, МВОТ, Ирина Верещук
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.