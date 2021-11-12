Новости: Политика
12 ноября 2021, 16:15 • Петро Ивасюк • 7815
Верещук обсудила с послом Канады в Украине помощь в отношении внутренне перемещенных лиц из Донбасса и Крыма
КИЕВ. 12 ноября. УНН. Вице-премьер-министр - министр реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук на своей странице в Facebook рассказала о встрече с послом Канады в Украине Ларисой Галадзой, передает УНН.
Цитата:
"Сегодня была встреча с Чрезвычайным и Полномочным Послом Канады в Украине госпожой Ларисой Галадзой.
Обсудили миротворческие, гуманитарные и социальные программы Канады в отношении временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных граждан", - написала она.
Напомним
Вчера Ирина Верещук презентовала стратегию интеграции внутренне перемещенных лиц до 2024 года.
Источник: УНН
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