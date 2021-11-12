Индия готовится к экстренным мерам, из-за смога, что накрыл Дели

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Федеральный комитет Индии по контролю загрязнения в пятницу приказал штатам и местным органам быть в "полной готовности" к чрезвычайным мерам для преодоления ухудшения состояния смога в Нью-Дели из-за снижения температуры и скорости ветра. Об этом информирует УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Густой туман токсичного смога навис над индийской столицей, что усиливается из-за сжигания отходов сельскохозяйственных культур на близлежащих сельскохозяйственных угодьях.

Это уменьшило видимость, а индекс качества воздуха (AQI) достиг 470 по шкале 500. Такой уровень загрязнения означает, что воздух повлияет на здоровых людей и уже больные люди подвергаются серьезному воздействию из-за смога.

Согласно "Плану действий по реагированию на загрязнение" (Graded Response Action Plan), качество воздуха должно побудить штаты и местные органы принять чрезвычайные меры, которые включают закрытие школ, наложение "нечетных-четных" ограничений на частные автомобили на основе их номерных знаков, и остановки всего строительства.

Правительство и частные учреждения должны уменьшить использование частного транспорта на 30%, а жители города должны ограничить пребывание на открытом воздухе.

"Метеорологические условия будут крайне неблагоприятными для рассеивания загрязняющих веществ до 18 ноября 2021 года ввиду слабого ветра из-за затишья в течение ночи", - говорится в сообщении.

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Дополнение

В начале этой недели местные власти распорядились остановить сжигание в кирпичных печах, увеличить частоту механизированной уборки и уменьшить сжигание мусора.

Концентрация ядовитых твердых частиц PM2,5 составляла в среднем 329 микрограммов на кубический метр воздуха. Правительство определяет "безопасные" показатели PM2,5 на уровне 60 микрограммов на кубический метр воздуха в течение 24 часов.

PM2,5 достаточно малые частицы, чтобы проникать глубоко в легкие, но они попадают в кровь и могут вызывать тяжелые респираторные заболевания, включая рак легких.

Усилия Индии уменьшить сжигание отходов сельскохозяйственных культур, которое является основным источником загрязнения воздуха зимой, путем расходования миллиардов рупий за последние четыре года мало что сделали для предотвращения резкого ухудшения качества воздуха.

Дели, который часто считается самой загрязненной столицей мира, зимой сталкивается с чрезвычайно плохим воздухом из-за сжигания стерни, выбросов от транспорта, угольных электростанций за пределами города и другими промышленными выбросами.