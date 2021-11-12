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Незаконные поставки угля из "ЛНР " и "ДНР": экс-министру энергетики Демчишину вручили подозрение

Незаконные поставки угля из "ЛНР " и "ДНР": экс-министру энергетики Демчишину вручили подозрение

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Правоохранители вручили подозрение за контрабанду угля с временно оккупированных территорий “ЛДНР” бывшему министру энергетики и угольной промышленности Украины Владимиру Демчишину. Об этом информирует офис Генерального прокурора, передает УНН.

Цитата

“... сообщено о подозрении бывшему министру энергетики и угольной промышленности Украины в совершении по предварительному сговору группой лиц, содействии деятельности террористических организаций (ч. 2 Ст. 28 Ч. 1 Ст. 258-3 УК Украины)”, — информируют в ведомстве.

Детали

Как подтвердили УНН в правоохранительных органах, речь идет о министре энергетики (2014 — 2016 гг.) Владимире Демчишине.

Сообщается, что после назначения Демчишина в декабре 2014 года на должность министра энергетики и угольной промышленности Украины, его было привлечено высшим политическим руководством государства к заключению сделок на поставку угля с территорий, подконтрольных террористическим организациям.

В частности, он достоверно знал о существовании дефицита угля для обеспечения деятельности государственных энергогенерирующих предприятий Украины, обусловленного срывом поставок угля из ЮАР и блокированием поставок угля из Российской Федерации.

На оккупированной территории были подобраны два угледобывающих предприятия ГП “Шахта имени К. И. Киселева "и ГП "Луганскуголь", которые находились под полным контролем незаконных вооруженных формирований, а одно из них вообще не работало.

ПАО “Центрэнерго” по указанию бывшего министра заключило договоры на поставку угля с контролируемыми боевиками предприятиями, что стало основанием для перечисления, обналичивание и распределение в пользу террористических организаций “ДНР” и “ЛНВ” более 200 млн грн.

Напомним

В октябре правоохранители открыли уголовное производство по факту контрабанды угля с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Фигурантом в этом деле является народный депутат Украины от “Оппозиционной платформы — За жизнь” Виктор Медведчук.

Источник: УНН
Теги: Офис Генпрокурора, Украина, подозреваемый
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