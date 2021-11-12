В “Слуге народа” отметили важность раннего лечения коронавируса

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Народный депутат от “Слуги народа” Александр Ковальчук рассказал журналистам УНН о том, что лечение коронавируса на ранних этапах является самым важным.

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“У нас есть много положительных случаев раннего лечения Covid-19. Если лечение начинается в первый-второй день на ранней стадии выявления и быстрого реагирования, то шансов на выздоровление и выживание гораздо больше. Поэтому это важно", - подчеркнул он.

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Вчера состоялась конференция врачей-инфекционистов в городе Ровно, во время которой главный инфекционист, заслуженный врач Ольга Голубовская рассказала о том, что в ближайшее время врачи получат новые протоколы для лечения больных COVID-19 штамма “Дельта”.

“Это мой округ, я мажоритарный депутат, и мой округ и есть город Ровно. Совместными усилиями вместе с руководством Центральной городской больницы мы пригласили Ольгу Анатольевну как человека всемирно известного (...). Такие меры - это один из самых эффективных методов борьбы, когда врачи между собой могут поделиться современными методами борьбы именно в процессе лечения”, - поделился подробностями встречи Александр Ковальчук.