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Россия отправила десантников в Беларусь на учения у польской границы

Россия отправила десантников в Беларусь на учения у польской границы

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Россия отправила десантников в Беларусь, чтобы продемонстрировать поддержку своего союзника на фоне напряженности из-за наплыва мигрантов на белорусской границе с Польшей. Об этом пишет УНН со ссылкой на радио LRT.

Детали

Министерство обороны России сообщило, что в рамках совместных военных учений, российские десантники будут десантироваться с тяжелых транспортных самолетов Ил-76 в пограничной с Польшей Гродненской области Беларуси.

Белорусские военные заявили, что учения с участием батальона российских десантников имели целью проверить готовность сил быстрого реагирования союзников в связи с "усилением боевых действий вблизи белорусской границы".

В сообщении отмечается, что в рамках учений, в которых также будут привлекаться средства противовоздушной обороны Беларуси, боевые вертолеты и другие силы, военные будут отрабатывать цели на вражеских разведчиках и незаконных вооруженных формирований, а также другие задачи.

Дополнение

Ранее на этой неделе Россия два дня подряд отправляла свои ядерные стратегические бомбардировщики для патрулирования над Беларусью. Заместитель посла России в ООН Дмитрий Полянский заявил журналистам, что авиарейсы стали ответом на массовое скопление на польско-белорусской границе.

Россия решительно поддержала Беларусь на фоне напряженного противостояния этой неделе, так как тысячи мигрантов и беженцев, большинство из которых с Ближнего Востока, собрались на белорусской стороне границы с Польшей в надежде пересечь его на пути в Западную Европу.

Европейский Союз обвинил самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко в поощрении нелегального пересечения границы в ответ на санкции ЕС против его правительства по подавлению протестов в 2020 году.

Беларусь отрицает эти обвинения, но заявила, что больше не будет препятствовать беженцам и мигрантам въехать в ЕС.

Министерство обороны Беларуси в четверг обвинило Польшу в "беспрецедентном" наращивании войск на границе.

Россия и Беларусь имеют союзное соглашение, которае предполагает тесные политические и военные связи. Лукашенко подчеркнул необходимость усиления военного сотрудничества перед лицом "агрессивных действий союзников по НАТО".

Источник: УНН
Теги: Россия, Польша, Беларусь, мигранты
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