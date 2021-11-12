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Боевики на Донбассе активизировали артиллерию недалеко от линии соприкосновения - разведка

Боевики на Донбассе активизировали артиллерию недалеко от линии соприкосновения - разведка

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Боевики на Донбассе активизировали оборудование огневых позиций артиллерийских подразделений, расположенных неподалеку от линии соприкосновения. Об этом сообщили в Минобороны со ссылкой на данные Главного управления разведки, передает УНН.

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“По данным Главного управления разведки Министерства обороны, комплексными комиссиями ВС РФ, которые прибыли в начале этого месяца на временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях, осуществлена проверка соединений и частей 1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) армейских корпусов РФ. По указаниям представителей комиссий оккупанты активизировали оборудование огневых позиций артиллерийских подразделений, расположенных неподалеку от линии соприкосновения”, — говорится в сообщении.

Детали

В частности, устанавливаются дополнительные макеты военной техники и осуществляется маскировка самоходных артиллерийских установок, гаубиц и тому подобное, размещенных с нарушениями договоренностей относительно их отвода от линии соприкосновения.

В то же время, противник проводит минирование дополнительных участков местности с использованием противотанковых и противопехотных мин ПОМ-2, ПМН-2, МОН-50, ОЗМ-72, запрещенных международными конвенциями.

Дополнение

Вооруженные формирования Российской Федерации продолжают игнорировать договоренности, достигнутые в рамках Трехсторонней контактной группы. В течение прошлых суток, 11 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 13 нарушений режима прекращения огня, 4 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, Украина, боевики, разведка
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