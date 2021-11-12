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12 ноября 2021, 17:15 • Виктория Данильченко • 5205
В TikTok произошел сбой: какую страну "зацепило"
КИЕВ. 12 ноября. УНН. На сбой в работе социальной сети TikTok пожаловалась половина пользователей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Downdetector.
Детали
Сообщения о проблемах в работе приложения начали поступать примерно в 16:00 по киевскому времени.
Половина пользователей жаловалась на проблемы с работой самой соцсети. 22% людей не могли соединиться с сервером.
Сбой задел пользователей восточной части США. Больше всего было сообщений от жителей Нью-Йорка. А также из Бостона Вашингтона, Чикаго, Далласа и Хьюстона.
Напомним
TikTok введет функции, которые помогают пользователям бороться с проблемами психического здоровья и мыслями о самоубийстве.
Источник: УНН
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