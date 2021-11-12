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В TikTok произошел сбой: какую страну "зацепило"

В TikTok произошел сбой: какую страну "зацепило"

КИЕВ. 12 ноября. УНН. На сбой в работе социальной сети TikTok пожаловалась половина пользователей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Downdetector.

Детали

Сообщения о проблемах в работе приложения начали поступать примерно в 16:00 по киевскому времени.

Половина пользователей жаловалась на проблемы с работой самой соцсети. 22% людей не могли соединиться с сервером.

Сбой задел пользователей восточной части США. Больше всего было сообщений от жителей Нью-Йорка. А также из Бостона Вашингтона, Чикаго, Далласа и Хьюстона.

Напомним

TikTok введет функции, которые помогают пользователям бороться с проблемами психического здоровья и мыслями о самоубийстве.

Источник: УНН
Теги: США
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