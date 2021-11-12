Названы главные покупатели украинской курятины за рубежом

КИЕВ. 12 ноября. УНН. В январе-октябре Украина экспортировала мяса и съедобных субпродуктов птицы на 575,9 млн долл. Об этом свидетельствуют данные Государственной таможенной службы, сообщает УНН.

Детали

Главными покупателями украинской птицы за рубежом были Саудовская Аравия (148,8 млн долларов), Нидерланды (113,4 млн долларов) и ОАЭ (32,5 млн долларов).

Только в октябре экспорт украинской курятины составил 72,3 млн долл.

В то же время за 10 месяцев Украина импортировала курятины на 49,1 млн долл. В частности, в октябре-на 7,2 млн долл.

Экспорт курятины Украиной превышает импорт в 12 раз (в денежном измерении).

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Крупнейший в Украине производитель и экспортер курятины агрохолдинг МХП, за год нарастил экспорт на 23%. В первом полугодии 2021 года МХП экспортировал 191,3 тыс. тонн курятины, тогда как в первом полугодии 2020 года — 170,5 тыс. тонн (+12%).

“Несмотря на сложные времена, МХП продолжил следовать стратегии как географической диверсификации, так и оптимизации продуктового микса, направляя основные объемы экспорта курятины в основном в страны региона Ближнего Востока и Северной Африки. Общий экспорт курятины в I полугодии 2021 г. составил около 57% против 52% за I полугодие 2020 г. от общего объема продаж курятины”, — рассказали в МХП.

В этом году МХП первым поставил украинскую курятину в Британию.