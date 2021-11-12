ЕС отреагировал на намерения Лукашенко "перекрыть трубу". Тем временем в Минске выступили с угрозами по консультациях ООН

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Евросоюз предлагает не воспринимать всерьез угрозу Александра Лукашенко перекрыть транзит российского газа в Европу в случае введения новых санкций. Об этом заявил на брифинге в Брюсселе представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, пишет УНН.

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“Не стоит воспринимать всерьез заявления Лукашенко и спекулировать, что может или не может произойти, поскольку это только усиливает его пропаганду”, — заявил Стано, отвечая на вопрос о рисках перебоев с поставками газа в странах ЕС, если Минск реализует свою угрозу.

Стано уверен, что Лукашенко вряд ли пойдет на такой шаг, который “повредит народу Беларуси, повредит имиджу Беларуси, и это повредит поставщику газа (России)”.

В свою очередь официальная представительница Еврокомиссии Дана Спинант заявила, что ЕК считает отключение Беларусью стран Евросоюза от российского газа этой зимой “сугубо гипотетической возможностью” и предложила “не спекулировать на эту тему”.

“Газ — это важный ресурс, он не должен становиться новым инструментом гибридных атак. Мы видели эти угрозы и мы не позволим себя запугать”, — подчеркнула Спинат.

Контекст: угрозы Лукашенко

В четверг на совещании с правительством Лукашенко заявил, что Беларусь Западу, который “пугает пятым пакетом санкций”, прощать ничего не должна и пригрозил в ответ перекрыть транзит газа в Европу. Он также назвал руководство Польши и Литвы “безголовыми” и посоветовал “думать, прежде чем говорить”.

Реакция Минска на консультации в Совбезе ООН вокруг миграционного кризиса

МИД Беларуси заявил, что закрытые консультации членов Совета Безопасности ООН по ситуации вокруг скопления мигрантов у западных границ страны носили искусственно срежиссированный характер с целью последующего предъявления Минску беспочвенных обвинений. Об этом говорится в заявлении белорусского внешнеполитического ведомства.

“Инициаторы — это страны Евросоюза и США. И смысл этого искусственно срежиссированного мероприятия состоял именно в том, чтобы в очередной раз создать информационный повод для беспочвенных обвинений в адрес Беларуси. Это старый геббельсовский пропагандистский прием: если повторять ложь тысячу раз, то в нее поверят”, — говорится в сообщении.

В МИД отметили, что “мы сегодня находимся в театре абсурда”.

“Страны Евросоюза, мощнейшего блока НАТО, пытаются сыграть дешевенькую пьеску о том, что будто бы от относительно небольшой и совершенно толерантной Беларуси исходит угроза миру, и выставить ее агрессором, — отметили в ведомстве. — Первопричина глобального миграционного кризиса состоит в незаконном вмешательстве стран Запада во внутренние дела других, организации военных интервенций и разрушении ими целого ряда государств. Беларусь в этой ситуации лишь страна транзита, которая, кстати, несет существенные издержки”.

Минск готов на самые жесткие ответные меры, если консультации в ООН будут использованы ЕС в качестве аргумента для очередных санкций.

Контекст: консультации в ООН

Ранее члены Совбеза ООН (Эстония, Франция, Ирландия, Норвегия, Великобритания, США, а также примкнувшая к ним Албания) назвали белорусские власти “угрозой региональной стабильности” и призвали привлечь Беларусь к ответственности.

Причиной закрытого заседания Совбеза ООН стал миграционный кризис на границе Беларуси со странами ЕС. Ситуация резко обострилась 8 ноября, когда большая колонна мигрантов с Ближнего Востока направилась в сторону пограничного перехода “Брузги” на белорусско-польской границе. Не дойдя 300 метров до погранперехода, они свернули в лес и начали разбивать лагерь. Позже они безуспешно попробовали штурмовать границу. По последним данным официального Минска, в стихийном лагере находятся около двух тысяч человек.