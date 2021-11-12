На Донбассе подорвалось двое украинских военных

КИЕВ. 12 ноября. УНН. С начала суток на востоке Украины со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано два нарушения режима прекращения огня. Погибли двое украинских военных. Об этом сообщил пресс-центр ООС, информирует УНН.

Детали

Вооруженные формирования Российской Федерации и дальше обстреливают позиции Вооруженных сил Украины, игнорируя договоренности, которые заключили 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы.

Враг открывал огонь из гранатометов различных систем в районе населенного пункта Зайцевое. В направлении Попасной осуществили обстрел из крупнокалиберных пулеметов.

"В результате подрыва на вражеском неизвестном устройстве двое военнослужащих получили ранения, несовместимые с жизнью", — говорится в сообщении.

Чтобы прекратить огневую активность врага, украинские военные открывали ответный огонь.

Напомним

В течение прошлых суток, 11 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 13 нарушений режима прекращения огня.

Один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Состояние его здоровья удовлетворительное.