Печатали фальшивые доллары и гривны на принтере и сбывали наркотики: в Киеве задержали группу злоумышленников

КИЕВ. 12 ноября. УНН. В Киеве задержали группу злоумышленников, которые печатали фальшивые деньги и занимались сбытом наркотиков. Об этом сообщили в МВД, передает УНН.

Детали

Отмечается, что организовал деятельность преступной группы иностранец. Среди его сообщников - двое граждан другого государства и киевлянин.

Так, организатор у себя в доме, который находится в Киевской области, обустроил типографию для печати поддельной национальной и иностранной валюты. Изготавливали купюры номиналом 200 гривен и 100 долларов США на цветном принтере. В дальнейшем на купюры наносили оттиск необходимого портрета и соответствующие защитные элементы. Кроме того, злоумышленники занимались изготовлением и распространением наркотических веществ на территории столицы так называемым методом “из рук в руки”.

Сбывали поддельные деньги за 50 процентов их номинальной стоимости и наркотики лицам, которых находили через знакомых.

Во время следствия полицейские установили и место нахождения лаборатории по выращиванию конопли. Она находилась в специально оборудованном помещении домохозяйства одного из участников в Черкассах.

11 ноября оперативники и следователи при силовой поддержке полка полиции особого назначения задержали организатора и трех его сообщников в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Одного из участников задержали сразу после сбыта поддельных денежных средств на сумму 30 000 гривен. Часть полученных средств — 8 000 гривен — он перечислил организатору.

По результатам проведения 15 обысков по местам жительства и в транспортных средствах изъяли 120 купюр номиналом 200 грн и 16 купюр номиналом 100 долларов с признаками подделки, металлические предметы с оттисками портретов, устройства для вскрытия автомобилей. Кроме того, 312 банковских карт, устройство, похожее на сканер для банковских карт, “черновые” записи, растения конопли и специальные устройства, предназначенные для их выращивания, а также сухое измельченное вещество растительного происхождения.

“В настоящее время задержанным сообщено о подозрении по ч. 2 Ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) и ч. 2 ст. 199 (Изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью использования при продаже товаров, сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг, существуют в бумажной форме, билетов государственной лотереи, марок акцизного налога или голографических защитных элементов) Уголовного кодекса Украины”, — говорится в сообщении.

Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним

В Украине разоблачили группировку, которая занималась сбытом поддельной иностранной валюты. Дельцы продавали высококачественные 100-долларовые подделки за 50 процентов от их номинальной стоимости.