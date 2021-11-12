Политики из Украины и еще 15 стран предлагают наложить санкции на все аэропорты Беларуси и начать международный суд

КИЕВ. 12 ноября. УНН. В открытом письме к Президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, президенту Европейского совета Шарлю Мишелю и Генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу, 24 политика из 16 стран призвали к решительным и согласованным действиям в ответ на нападение на Европейский Союз со стороны режима Александра Лукашенко. Письмо опубликовано на сайте Комитета по иностранным делам Сейма Литовской Республики, пишет УНН.

Цитата

“Никакая третья сторона — будь то страна или наднациональные группы — не должна иметь возможность использовать систему миграции и убежища ЕС для оказания давления и шантажа ЕС и его государств-членов. Нам необходимо ответить соответствующими инструментами и мерами”, — говорится в письме.

Детали

Так, подписанты призывают:

ввести санкции в отношении всех аэропортов Беларуси и объявить Беларусь запретной для полетов зоной и, соответственно, ввести санкции в отношении всех международных авиакомпаний, которые нарушают этот запрет и продолжают содействовать инструментализации нелегальной миграции. расследовать, участвуют ли третьи страны в поддержке незаконной деятельности режима Лукашенко. начать международный судебный процесс, включая универсальную юрисдикцию, для осуждения Александра Лукашенко и членов его режима лично за преступления, совершенные против народа Беларуси в массовом порядке, а также рассмотреть вопрос о передаче дела Беларуси в Международный Суд ООН на основе нарушений Чикагской конвенции, Монреальской конвенции и Конвенции ООН против пыток, совершенных режимом Лукашенко.

Подписантами документа являются главы и члены комитетов парламентов Чехии, Венгрии, Польши, Дании, Ирландии, Румынии, Эстонии, Латвии, Словакии, Литвы, Словении, Франции, Испании, Украины, Германии и Британии.

Письмо, среди прочих, подписал председатель комитета Верховной Рады Украины по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству, народный депутат от “Слуги народа” Александр Мережко.

Что было ранее

На днях стало известно, что послы стран Евросоюза утвердили критерии пятого пакета санкций против Беларуси. Окончательный вариант пакета санкций будет утвержден 15 ноября.

Ранее Reuters сообщал, что новые санкции коснутся 30 физических и юридических лиц, включая министра иностранных дел страны Владимира Макея и белорусскую авиакомпанию “Белавиа”.

В частности, новый пакет санкций направлен против белорусских чиновников, которые, как указывают в ЕС, “организовали прибытие мигрантов в отместку за санкции в отношении Минска из-за нарушения прав человека”.

По словам дипломатов, страны ЕС также рассматривают возможность расширения экономических санкций в отношении Беларуси, введенных в июле, в отношении местного перестраховочного сектора и его основной государственной компании BelarusRe.

Дополнение

ЕС и НАТО обвиняют белорусского президента Александра Лукашенко в использовании мигрантов в качестве оружия давления на Запад, через отправку людей, которые являются беженцами с Ближнего Востока, в Минск, а затем на границы Польши и стран Балтии.

Минск отрицает любые подобные действия и отвергает все обвинения Запада в противоправных деяниях. Санкции в отношении чиновников пока что не привели к ослаблению власти Лукашенко, который находится у власти с 1994 года и является близким союзником Москвы.

Пятый пакет замораживания активов и запретов на въезд белорусских чиновников и предприятий станет крайним ответом ЕС на обострение противостояния с Беларусью из-за того, что Запад и белорусская оппозиция назвали сфальсифицированными президентскими выборами в августе 2020 года.

Официальные лица ЕС, в том числе президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, призывают к еще более жестким мерам, в том числе в отношении международных авиакомпаний, которых обвиняют в перевозке мигрантов до Минска, которых потом перевозят к белорусской границе.

Дополнительные санкции в этом месяце приведут к тому, что общее количество людей, которым заморозили активы и запретили въезд, в Беларуси достигнет почти 200 человек, включая Лукашенко и его сыновей, а также более десятка учреждений и компаний.