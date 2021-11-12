Главы МВД Украины и Польши обсудили миграционный кризис: Киев готов оперативно реагировать на запросы Варшавы о помощи

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский и министр внутренних дел Республики Мариуш Каминский провели телефонный разговор по вопросу миграционной кризиса на польско-белорусской границе, передает УНН со ссылкой на МВД.

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“Украина поддерживает Польшу в это непростое время и надеется, что ей удастся в мирный и цивилизованный способ прийти к решению искусственно инспирированного кризиса”, — заявил министр внутренних дел Украины.

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Отмечается, что уже завтра начнет свою работу на участке украинско-польской границы координационная группа из офицеров-пограничников и нацгвардейцев.

Ее деятельность будет заключаться в обмене оперативными и разведывательными данными, а также опытом по реагированию польских пограничников, ознакомления с тактикой действий мигрантов и сил, что их координируют. На период миграционного кризиса министры внутренних дел Украины и Польши еженедельно будут проводить совещания в телефонном режиме.

“Мы готовы оперативно рассмотреть любой запрос польской стороны об оказании помощи для решения нынешней ситуации”, - сказал Денис Монастырский.

Глава МВД Украины инициировал встречи министров иностранных и внутренних дел на платформе “Люблинского треугольника”, чтобы скоординировать действия для эффективного противостояния вызовам гибридного характера со стороны недружественных государств — Российской Федерации и Беларуси.

Стороны также обсудили вопросы сотрудничества в правоохранительной сфере, в частности активизацию работы над проектом соглашения между Кабинетом Министров Украины и Правительством Республики Польша о сотрудничестве в сфере борьбы с преступностью.

Министр внутренних дел Польши Мариуш Каминский на обращение Дениса Монастырского заверил, что Украина останется в “зеленой зоне” поездок.

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8 ноября на польско-белорусской границе обострилась ситуация. Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что страна привела в готовность войска вдоль границы из-за напряженной ситуации с мигрантами. Большая группа нелегалов пыталась прорваться на территорию страны. На границе были слышны выстрелы. Белорусские пограничники заявили, что они звучали с польской стороны.

В ночь на 10 ноября две группы мигрантов ворвались в Польшу из Беларуси, их задержали.

10 ноября Беларусь заявила о наращивании войск ПВО на границе с ЕС.

Во избежание наплыва мигрантов из Беларуси, Украина усилит охрану государственной границы со страной-соседом. Как заявил министр внутренних дел Денис Монастырский, наиболее уязвимые участки украинско-белорусской границы будут усилены дополнительными подразделениями Госпогранслужбы, Нацполиции и Нацгвардии. Речь идет о 8,5 тыс. силовиков.