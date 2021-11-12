НАБУ покупает судебные экспертизы у физлиц-предпринимателей

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Национальное антикоррупционное бюро заказывает судебные эксперты у физических лиц-предпринимателей и частных компаний, передает УНН со ссылкой на ProZorro.

Так, недавно НАБУ заключило договор на приобретение судебно-экономической экспертизы с ФЛП Юлией Бойко. Последняя победила в тендере НАБУ. До 15 декабря текущего года Бойко должна подготовить НАБУ одну судебно-экономическую экспертизу, которая обойдется детективам в 49,7 тыс. грн.

Еще один похожий договор детективы заключили 5 ноября, с ФОТ Валентином Пилипенко. По условиям договора, Пилипенко должен подготовить НАБУ судебно-экономическую экспертизу стоимостью 19,9 тыс. грн.

Кроме того, НАБУ покупает судебные экспертизы у частных компаний. Так, 5 ноября этого года детективы заключили договор с ООО “Максима Капитал” на проведение судебной оценочно-строительной экспертизы.



По данным YouControl “Максима Капитал” создано 15 лет назад. Компания осуществляет операции с недвижимым имуществом, предоставляет юридические и консультационные услуги по вопросам коммерческой деятельности.

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Громкие дела бюро, на которые государство тратит людские ресурсы и значительные средства налогоплательщиков нередко закрываются ВАКС как бездоказательные. В частности недавно антикоррупционный суд закрыл дело “Роттердам+” и оправдал экс-министра инфраструктуры Владимира Омеляна.

Как рассказала адвокат Ирина Одинец, НАБУ проиграло в суде, потому что в течение расследования детективы в указанных делах “рисовали” судебные экспертизы в дружеских частных конторах, а потом ими манипулировали.

Сам Омелян в комментарии УНН комментировал сомнительные экспертизы по его делу так.

“Анализ бюджетного законодательства по моему делу проводил некий Черкасский институт неизвестно чего. А анализ по морской отрасли проводил сухопутный институт, который моря вообще не видел. Такая неподобающая подготовка в итоге приводит к тому, что НАБУ проигрывает”, — отметил Омелян.

Добавим, что закрытое в суде дело “Роттердам+” расследовали те же детективы, что сегодня объявили подозрение мэру Одессы Геннадию Труханову и еще 15 лицам. Традиционно, убытки по делу для НАБУ установили частные судебные эксперты, услугами которых постоянно пользуются за средства бюджета детективы.

Сам Труханов называет дело заказным и связывает его с конфликтом с одесским застройщиком Аднаном Киваном. Строительная компания Кивана Kadorr является прямым конкурентом компании “Будова”, которая фигурирует в деле вместе с Трухановым.

Косвенно слова Труханова подтвердил в суде экс-прокурор Одесской области, который заявил о том, что Киван предлагал ему 1 млн долларов взятки за объявление подозрения Труханову.