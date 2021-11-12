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Конфискованную нацистами картину Ван Гога продали на аукционе за рекордные 36 млн долларов

Конфискованную нацистами картину Ван Гога продали на аукционе за рекордные 36 млн долларов

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Картину нидерландского художника Винсента Ван Гога “Стога пшеницы”, которую во время Второй мировой войны конфисковали нацисты, продали на аукционе Сhristie’s за 35,9 млн долларов. Об этом сообщили на сайте аукционного дома, информирует УНН.

Детали

Аукцион состоялся 11 ноября в Нью-Йорке. Окончательная цена картины размером 48,5×60,4 см оказалась на 6 млн выше прогнозируемой.

“Стога пшеницы” Ван Гог написал в 1888 году, когда находился во французском муниципалитете Арло. На холсте акварелью и гуашью изображены женщины, работающие в поле.

После смерти художника картина принадлежала его брату. Во время Второй мировой войны произведение искусства конфисковали нацисты.

В 1978 году картину приобрела галерея в Нью-Йорке Wildenstein & Co, оттуда ее выкупил покойный коллекционер искусств Эдвард Локридж Кокс.

В последний раз картину видели на публике в 1905 году, она была презентована в Стеделийкском музее в Амстердаме.

Добавим

Винсент Ван Гог — нидерландский художник-импрессионист, родился в 1853 году. Он известен как автор картин “Звездная ночь”, “Подсолнухи”, “Портрет доктора Гаше”, “Ирисы”, “Ночное кафе в Арле”, “Спальня в Арле” и собственных автопортретов.

Напомним

Картину “Любовь в мусорном ведре” художника Бэнкси продали за рекордные 25 млн долларов.

Источник: УНН
Теги: аукцион, картина
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