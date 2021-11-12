Система не выдерживает: потребление кислорода больными "Дельта" штаммом увеличилось в 4 раза

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Количество больных на коронавирус “Дельта” штамм пациентов, которые нуждаются в кислородной поддержке, увеличилось в четыре раза, по сравнению с предыдущим штаммом болезни. Об этом во время брифинга сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает корреспондент УНН.

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“В отношении кислорода: на сегодняшний день ситуация достаточно напряженная, потому что медицина работает на пике, и потребление кислорода пациентами со штаммом „Дельта“ увеличилось в четыре раза, по сравнению с тем штаммом коронавируса, который был перед тем. Соответственно, на сегодняшний день, все заводы, которые производят кислород, конечно же работают на максимум”, — сообщил премьер.

Детали

По словам Шмыгаля, сейчас в Украине еще несколько предприятий начали производить кислород для больных. Он добавил, что некоторые из крупных предприятий предоставляют его больницам бесплатно в качестве социальной ответственности.

Добавим

В Украине зафиксировано уже 3,17 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки 11 ноября — 24 тысячи, несколько меньше против показателя днем ранее. Госпитализированы за сутки при этом более 4,3 тысячи человек, что меньше по сравнению с предыдущим днем. Высокий показатель летальных исходов — 750.