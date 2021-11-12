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Меру пресечения Леросу будут выбирать во вторник: заседание суда перенесли

Меру пресечения Леросу будут выбирать во вторник: заседание суда перенесли

Гео Лерос

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Меру пресечения внефракционному народному депутату Гео Леросу будут избирать в Печерском районном суде города Киева 16 ноября. Об этом нардеп сообщил на своем Facebook, передает УНН.

Цитата

“Суд по избранию мне меры пресечения перенесено на 16.11.21 на 15:25 в Печерском суде по адресу: вул. Владимирская, 15”, - написал он.

Добавим

Сегодня Гео Леросу вручили новое подозрение. Сообщалось, что суд будет избирать меру пресечения сегодня в 17:00.

Как стало известно, на этот раз подозрение вручили по делу за неисполнение решения суда, который обязал нардепа опровергнуть пост в Facebook с критикой брата главы Офиса Президента Дениса Ермака.

Напомним

Во время назначения Алексея Резникова на должность министра обороны Гео Лерос прибег к публичным оскорблениям и непристойным жестам в адрес Президента Украины. Лерос обратился непосредственно к Главе государства, обвинив в том, что ОП “клепает” на него “дело”. “Вы — главный предатель в стране”, — сказал нардеп, после чего председатель ВР Руслан Стефанчук приказал выключить Леросу микрофон.

Перед тем, как уйти с трибуны, Лерос успел показать Зеленскому средний палец.

Впоследствии Лероса рекомендовали отстранить от участия в пяти пленарных заседаниях Верховной Рады за нецензурные жесты в парламенте.

11 ноября Леросу вручили подозрение за неприличный жест, который он показал во время выступления с трибуны Верховной Рады, 4 ноября.

Источник: УНН
Теги: суд, Украина, мера пресечения
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