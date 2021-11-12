"Красная" зона в Киеве: всего выписали более 2,1 тыс. протоколов и постановлений на нарушителей карантина
КИЕВ. 12 ноября. УНН. В столице с начала введения, с 1 ноября, ограничительных мер "красной" зоны полиция провела 5 582 проверок, по результатам которых составила 109 протоколов и выписала 2084 постановлений за нарушение карантинных правил. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные КГГА.
Детали
По состоянию на 12 ноября проверено 2 703 объекта хозяйственной деятельности и составили 59 административных протоколов (ч. 1 ст. 44-3 Куоап).
Также проверели 2879 общественных транспортных средств: составили 50 административных протоколов (ч. 1 ст. 44-3 Куоап) относительно нарушений правил карантина и вынесли 2084 административных постановлений (ч. 2 ст. 44-3 Куоап).
Добавим
Во всех районах Киева усилят контроль за соблюдением противоэпидемических мер в условиях "красной" зоны. Количество рабочих групп увеличат до четырех в каждом районе города.
За нарушение карантинных ограничений предусмотрена ответственность по ст. 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях — штраф от 17 000 до 34 000 грн для граждан и от 34 000 до 170 000 грн для должностных лиц.
Напомним
С 1 ноября Киев вошел в “красную” зону карантина. В городе ввели строгие ограничения.
Общественный транспорт не закрыли. Однако ездить в нем могут пассажиры, имеющие сертификат о вакцинации от коронавируса или отрицательный ПЦР-тест. Проверять эти документы будут не на входе в транспорт, а выборочно — специальные группы правоохранителей.
Работать можно тоже только с отрицательным ПЦР-тестом или COVID-сертификатом, а также посещать / проводить:
- заведения питания
- отели
- учреждения социальной защиты
- спортзалы и фитнес-центры
- ЦПАПи, Управления труда и соцзащиты, Управления пенсионного фонда
- торгово-развлекательные центры
- массовые мероприятия