"Красная" зона в Киеве: всего выписали более 2,1 тыс. протоколов и постановлений на нарушителей карантина

КИЕВ. 12 ноября. УНН. В столице с начала введения, с 1 ноября, ограничительных мер "красной" зоны полиция провела 5 582 проверок, по результатам которых составила 109 протоколов и выписала 2084 постановлений за нарушение карантинных правил. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные КГГА.

Детали

По состоянию на 12 ноября проверено 2 703 объекта хозяйственной деятельности и составили 59 административных протоколов (ч. 1 ст. 44-3 Куоап).

Также проверели 2879 общественных транспортных средств: составили 50 административных протоколов (ч. 1 ст. 44-3 Куоап) относительно нарушений правил карантина и вынесли 2084 административных постановлений (ч. 2 ст. 44-3 Куоап).

Добавим

Во всех районах Киева усилят контроль за соблюдением противоэпидемических мер в условиях "красной" зоны. Количество рабочих групп увеличат до четырех в каждом районе города.

За нарушение карантинных ограничений предусмотрена ответственность по ст. 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях — штраф от 17 000 до 34 000 грн для граждан и от 34 000 до 170 000 грн для должностных лиц.

Напомним

С 1 ноября Киев вошел в “красную” зону карантина. В городе ввели строгие ограничения.

Общественный транспорт не закрыли. Однако ездить в нем могут пассажиры, имеющие сертификат о вакцинации от коронавируса или отрицательный ПЦР-тест. Проверять эти документы будут не на входе в транспорт, а выборочно — специальные группы правоохранителей.

Работать можно тоже только с отрицательным ПЦР-тестом или COVID-сертификатом, а также посещать / проводить: