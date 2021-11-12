Фигурант нападения на журналистов под аплодисменты вернулся в Укрэксимбанк. В Минфине назвали такую реакцию дерзостью

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Министр финансов Украины Сергей Марченко призвал руководство “Укрэксимбанка” обнародовать результаты служебного расследования по нападению на журналистов в помещении банка и реакцию на ситуацию от наблюдательного совета банка после того, как обнародовали видео, как фигурант нападения на журналистов под аплодисменты вернулся на работу в банк, пишет УНН.

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“Требую от наблюдательного совета и правления срочной оценки и реакции на ситуацию. Требую, чтобы руководство банка обнародовало результаты служебного расследования. Мне обидно, что один из крупнейших государственных банков оказался не готов адекватно отреагировать на эту позорную ситуацию. Это подрывает не только доверие к банку, но и к государству в целом”, — написал министр в своем Facebook.

Детали

По словам Марченко, “дерзкая реакция сотрудников Укрэксимбанка и демонстративное поведение руководителя банковской безопасности” свидетельствует, что указанные лица “не считают, что поступили противоправно”.

Контекст

Ранее на этой неделе СМИ сообщили о возвращении к работе в банке одного из обидчиков журналистов “Схем” Игоря Тельбизова.

После этого информацию подтвердили в банке, отметив, что 9 ноября 2021 года начальник управления внутренней безопасности Олег Осипов и директор департамента банковской безопасности Игорь Тельбизов вернулись к исполнению своих служебных обязанностей.

Сегодня утром народный депутат Гео Лерос обнародовал видеозапись, на которой Тельбизов заходит в здание банка под “безумные овации” работников самого банка.

Также по его словам, экс-председатель правления Евгений Мецгер "продолжает ежедневно руководить банком из своего кабинета и ждет повышения связанного с президентской программой “Большое строительство”.

“Офис президента обещал обнародовать результаты внутреннего расследования избиения журналистов "Схем" в Укрэксимбанке, но, как видим, это была очередная ложь. По словам нашего источника, в отчете проверки указано, что журналист имитировал нападение на него, его крик — инсинуация”, — добавил Лерос.

Нападение на журналистов в помещении “Укрэксимбанка”

Издание “Радио Свобода” сообщило о нападении на журналистов “Схемы” (проект “Радио Свобода” на телеканале UA:Первый) в государственном “Укрэксимбанке” во время записи интервью с председателем правления этого финучреждения Евгением Мецгером прямо в его кабинете.

По словам журналистов, Мецгеру якобы не понравился один из вопросов журналиста-расследователя Кирилла Овсяного, после чего он якобы приказал охране “забрать камеры” и “достать из них кассеты”. Сотрудники банка, по словам журналистов, якобы применили физическую силу к оператору “Схем” Александру Мазуру, отобрали у него две камеры, забрали карточки, на которые осуществлялась запись, и удалили записанное видео. Оператору и журналисту, по словам представителей СМИ, физически препятствовали покидать помещение час, после чего им вернули технику, но видео всего интервью и самого нападения было удалено.

Полиция открыла уголовное производство по факту препятствования профессиональной деятельности журналистов (ч. 1 ст. 171 Уголовного кодекса Украины).

2 ноября в суд был направлен обвинительный акт в отношении четырех лиц, среди которых экс-председатель правления “Укрэксимбанка” Евгений Мецгер, которых подозревают в деле о нападении на журналистов “Схем” в помещении банка.