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Новости: Криминал и ЧП
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ДТП на переходе в Харькове: водителю сообщено о подозрении

ДТП на переходе в Харькове: водителю сообщено о подозрении

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Водителю, который вчера сбил двух детей на переходе в Харькове, сообщено о подозрении. Об этом информирует офис Генерального прокурора, передает УНН.

Цитата

“... 34-летнему мужчине сообщено о подозрении по факту нарушения правил безопасности дорожного движения лицом, которое управляет транспортным средством в состоянии опьянения”, - говорится в сообщении.

Детали

По данным следствия, 11 ноября 2021 года водитель во время пересечения перекрестка проспекта Науки и улицы Тобольской в Харькове проехал на красный сигнал светофора и совершил наезд на 13-летних мальчика и девочку, которые двигались по регулируемому пешеходному переходу на зеленый для них сигнал светофора. Одного из пострадавших автомобиль протащил под бампером еще несколько десятков метров.

Добавим

Как стало известно УНН, водитель на момент ДТП находился в состоянии наркотического опьянения метадоном.

Источник: УНН
Теги: ДТП, Украина, Харьков и Харьковская область
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