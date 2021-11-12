ДТП на переходе в Харькове: водителю сообщено о подозрении

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Водителю, который вчера сбил двух детей на переходе в Харькове, сообщено о подозрении. Об этом информирует офис Генерального прокурора, передает УНН.

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“... 34-летнему мужчине сообщено о подозрении по факту нарушения правил безопасности дорожного движения лицом, которое управляет транспортным средством в состоянии опьянения”, - говорится в сообщении.

Детали

По данным следствия, 11 ноября 2021 года водитель во время пересечения перекрестка проспекта Науки и улицы Тобольской в Харькове проехал на красный сигнал светофора и совершил наезд на 13-летних мальчика и девочку, которые двигались по регулируемому пешеходному переходу на зеленый для них сигнал светофора. Одного из пострадавших автомобиль протащил под бампером еще несколько десятков метров.

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Как стало известно УНН, водитель на момент ДТП находился в состоянии наркотического опьянения метадоном.