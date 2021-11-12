В оккупированной Макеевке жестоко убили "осужденного судом ДНР" Руслана Макарця - омбудсмен

КИЕВ. 12 ноября. УНН. В оккупированной Макеевке (Донецкая область) умер 37-летний украинец, который приговорен так называемым “Верховным судом ДНР” к 13 годам заключения за якобы “шпионаж в пользу украинских спецслужб”. Как сообщила в своем Telegram-канале уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, смерть мужчины наступила в результате нанесения ему ножевых ранений, передает УНН.

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"Получила шокирующее известие о смерти нашего согражданина, 37-летнего Руслана Макарця в Макеевской исправительной колонии №32, которая расположена на временно оккупированной территории Донецкой области.

Смерть Русла Макарця наступила в результате нанесения ему ножевых ранений", - написала Денисова.

Детали

Украинские власти пытались освободить Руслана из плена. Однако, процесс освобождения лиц с неподконтрольных правительству Украины территорий не происходит из-за блокирования реализации Минских договоренностей страной-агрессором. Последний раз 9 незаконно лишенных свободы граждан Украины с временно оккупированной территории Донецкой области передали 16 апреля 2020 года, сообщила Денисова.

Сообщается, что Руслан был задержан оккупационными властями 22 марта 2019 года на в оккупированной Горловке. После чего он был незаконно осужден так называемым “Верховным судом ДНР” к 13 годам заключения за якобы “шпионаж в пользу украинских спецслужб”.

Денисова добавила, что сейчас подконтрольные РФ незаконные вооруженные формирования в ОРДЛО удерживают в тюрьмах 301 гражданина Украины: 224 — в Донецкой и 77 — в Луганской области.

Отмечается, что из-за остановки процесса освобождения нарушены права на жизнь и безопасность наших сограждан, находящихся в местах несвободы на неподконтрольных территориях. С начала года в колониях на временно оккупированной Донецкой области из-за преступной бездеятельности оккупационной администрации погибли четверо граждан Украины.

“Прошу Главу миссии Международного Комитета Красного Креста в Украине Флоранс Жиллетт осуществить визит в Макеевскую исправительную колониюи № 32, с целью проверки обстоятельств гибели украинского гражданина и состояния соблюдения прав других удерживаемых лиц”, — отметила Денисова.

Она также обратилась к представителю Украины в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам в ТКГ по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях Галине Третьяковой и Координатору в этой подгруппе от ОБСЕ Шарлотте Реландер срочно принять меры реагирования на факт смерти украинского гражданина и разблокирования процесса освобождения всех незаконно удерживаемых в ОРДЛО граждан Украины.

Добавим

Сообщалось, что тюремщики ОРДЛО вымогают у незаконно заключенных лиц деньги за “проживание” — уголь, дрова, еду. А тех, кто отказывается обращаться к родным с такой просьбой, или у кого нет денег, и они не могут перечислить необходимые суммы, — лишают возможности пользоваться телефоном, переводят на трехразовое питание, в смысле, кормят три раза в неделю.