В Болгарии проходят третьи в этом году выборы в парламент

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Болгария проводит свои третьи парламентские выборы в этом году, надеясь наконец создать правительство для борьбы с пандемией COVID-19, с ростом цен на энергоносители и искоренением коррупции. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Правоцентристская партия бывшего премьер-министра Бойко Борисова "ГЕРБ" возглавляет опросы общественного мнения с поддержкой примерно 24%, но не имеет очевидных союзников. "Мы продолжаем изменения", новая центристская партия, которая сосредоточена на борьбе с коррупцией, и левые социалисты, могут получить 15-16% голосов.

Организация "Мы продолжаем изменения", созданная в сентябре двумя бывшими временными министрами, получила поддержку, критикуя коррупцию и Бойко Борисова за то, что он не сделал достаточно для борьбы со взяточничеством в течение десятилетия пребывания у власти.

После массовых антикоррупционных протестов против правительства Борисова в 2020 году он не смог продлить свое правление после апрельского голосования. Хотя к тому времени "ГЕРБ" получил больше голосов, чем любая другая партия.

Надежды избирателей на формирование жизнеспособной коалиции омрачены политическими разногласиями и соперничеством, которые помешали сформировать новое правительство после выборов в июле и апреле. Сейчас страной руководит временное правительство.

Президентские выборы, которые также состоятся в воскресенье, вероятно, будут более простыми: Румен Радев, как ожидается, сохранит пост после вероятного второго тура против ректора Софийского университета Анастаса Герджикова.

Дополнение

Доминирующей проблемой на выборах в Болгарии долгое время была коррупция, где валовой внутренний продукт на душу населения составляет лишь 55% от среднего показателя ЕС.

Другими важными проблемами являются высокие затраты на электроэнергию и опасения относительно роста количества случаев коронавирусной инфекции и смертей в наименее вакцинированном государстве ЕС.

Неспособность сформировать новое правительство потенциально может замедлить реализацию плана Болгарии по переходу на евро до 2024 года и отсрочить принятие мер по смягчению влияния высоких цен на электроэнергию для потребителей этой зимой.