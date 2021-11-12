Стефанчук ограничил доступ в Раду для невакцинированных нардепов: подписано распоряжение

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук подписал распоряжение №412, которым устанавливается запрет на пребывание в парламенте невакцинированных народных депутатов. Об этом информирует официальный Telegram-канал Верховной Рады, передает УНН.

Детали

Согласно тексту распоряжения, на время карантина в Верховную Раду будут допускаться вакцинированные (или же с отрицательным ПЦР-тестом) народные депутаты, бывшие нардепы, руководители аппарата ВР, помощники нардепов, члены Кабмина.

Напомним

2 ноября Верховная Рада поддержала ограничение доступа в парламент для тех, кто не вакцинирован против коронавируса и не имеет тестов.

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