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Стали известны имена военных, погибших сегодня на Донбассе

Стали известны имена военных, погибших сегодня на Донбассе

КИЕВ. 12 ноября. УНН. От начала суток на востоке Украины из-за нарушения режима прекращения огня погибли двое украинских военных, которые носили звание подполковника и мастера-сержанта 79 отдельной десантно-штурмовой бригады города Николаева, передает УНН со ссылкой на сообщение бригады.

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“Во время выполнения боевого задания в районе проведения ООС погибли подполковник Прусов Руслан Халилович и мастер-сержант Федосеев Вадим Викторович”, - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что воины-десантники отдали много лет службе в военной части, были настоящими профессионалами и патриотами своего государства.

Командование и личный состав 79 отдельной десантно-штурмовой бригады выражают слова поддержки и глубокое чувство скорби семьям погибших.

Добавим

Сегодня враг открывал огонь из гранатометов различных систем в районе населенного пункта Зайцево. В направлении Попасной совершили обстрел из крупнокалиберных пулеметов. В результате подрыва на вражеском неизвестном устройстве двое военнослужащих получили ранения, несовместимые с жизнью.

В течение прошедших суток, 11 ноября, со стороны русско-оккупационных войск зафиксировано 13 нарушений режима прекращения огня.

Один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Состояние его здоровья удовлетворительное.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, Украина, военные
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