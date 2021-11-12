Более 1 миллиона жителей Южного Мадагаскара нуждаются в срочной продовольственной помощи

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Эксперты предупреждают, что более 1,1 миллиона человек на юге Мадагаскара, спустя четыре года засухи, срочно нуждаются в продовольственной помощи в условиях быстро обостряющегося кризиса. Об этом пишет УНН со ссылкой на АР.

Детали

По данным Amnesty International, более 90% населения региона "Глубокий Юг" Мадагаскара живет за чертой бедности, что делает семьи чрезвычайно уязвимыми.

"Все агентства помощи работают вместе, чтобы попытаться предотвратить перерастание кризиса в голод, - сообщил заместитель представителя ЮНИСЕФ на Мадагаскаре Жан-Бенуа Манхес. - Но мы наблюдаем ухудшение, которое требует увеличения ресурсов. В июле и августе 14 тысяч детей пролечились от тяжелого острого недоедания. Обычно это число, которое мы рассматриваем в течение всего года".

Дополнения

Четыре последовательных года засухи уничтожили посевы и исчерпали продовольственные запасы фермерских общин Мадагаскара "Гранд Суд", или Великий Юг.

Южный Мадагаскар привык к сухим сезонам, обычно с мая по октябрь, известным как Кере на малагасийском языке, когда поля сухие, а еды мало, но в этом году ситуация намного хуже, говорят местные фермеры.

Земля настолько твердая, что трудно сажать посевы кукурузы, риса и маниоки, которые традиционно начинают в ноябре. По словам фермеров, песчаные бури охватили и уничтожили ранние урожаи, которые были посажены.

В отчаянии многие семьи обратились к стратегиям последнего средства, чтобы выжить, говорят жители.

"Когда у нас заканчиваются деньги, мы едим листья кактусов или клубни", - сообщил местный житель. - В этом Кере мы едим вещи, названия которых мы даже не знаем. Чтобы получить воду, нужно копать в реке Мандраре, которая сейчас очень сухая, и это требует много работы".

Согласно последним статистическим данным, в эпицентре чрезвычайной нехватки продовольствия, 14 тысяч человек находятся в катастрофических условиях

Более 500 тысяч детей в возрасте до пяти лет на крайнем юге Мадагаскара, вероятно, будут страдать от острого недоедания до апреля 2022 года. Из них более 110 тысяч уже страдают от тяжелого острого недоедания и требуют срочных мер.

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