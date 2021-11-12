SpaceX завтра запустит 53 спутника Starlink

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Космическая компания SpaceX завтра запустит на орбиту 53 мини-спутников для своей сети Starlink. Запуск должен был состояться сегодня, однако его перенесли на завтра. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сайт компании.

Детали

Сообщается, что запуск ракеты-носителя Falcon 9 должен состояться с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида). Однако, компания сообщила, что запуску мешают "неблагоприятные погодные условия".

Старт должен был состояться 12 ноября в 07:41 по местному времени (15:41 мск). Теперь он планируется 13 ноября на 07:19 по местному времени.

Добавим

В июне сообщалось, что спутниковое интернет-подразделение SpaceX Starlink, принадлежащее Илону Маску, планировало обеспечить непрерывное глобальное покрытие уже в сентябре.

Справка

Starlink - проект по покрытию Земли интернетом за счет околоземных спутников. Планируется вывести до 42 000 аппаратов, каждый весом 260 кг. Весной 2018-го затраты на проект оценивались в 10 млрд долларов. Месячная абонплата составляет 99 долларов, антенна + роутер - 499 долларов. В 2021 году Маск хочет удвоить скорость передачи Starlink.