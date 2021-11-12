Дания повторно вводит пропуска COVID-19 после всплеска случаев заболевания

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Дания вновь ввела цифровой ковид пропуск и объявила COVID-19 " социально-критической болезнью" на фоне увеличения зарегистрированных случаев. Об этом пишет УНН со ссылкой на АР.

Детали

Пропуск необходимо использовать в течение месяца для входа в ночные клубы, кафе, вечерние автобусы и для размещения в помещениях ресторанов. Сначала пропуск ввели 1 июля, но он был отменен 10 сентября, когда вспышка COVID-19, была под контролем из-за высокого уровня вакцинации.

Люди в возрасте от 15 лет должны предъявлять пропуск во время посещения мероприятий на открытом воздухе, где количество людей превышает 2 тысячи.

В пятницу правительство конфедерации профсоюзов и работодателей достигли соглашения, которое позволило работодателям требовать, чтобы работники показывали цифровой пропуск на работе. Сделка должна быть одобрена парламентом, вероятно, на следующей неделе, сообщила датская телекомпания DR.

В Дании, как и во многих других странах, наблюдается рост случаев COVID-19, а органы здравоохранения говорят, что число инфекций и госпитализаций выросло быстрее, чем ожидалось.

Во вторник общепартийный эпидемический комитет датского парламента единогласно одобрил решение назвать вспышку COVID-19 "социально-критической болезнью" и снова ввел ковид пропуска.

Добавим

По последним данным в Дании - 87,6% людей старше 12 лет получили первую дозу вакцины, а 86% - вторую.