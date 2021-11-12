В Ивано-Франковске спасателям пришлось вызволять мальчика, который застрял в кресле кинотеатра

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Спасатели Главного управления ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области оказали помощь мальчику, который застрял в кресле кинотеатра. Об этом пишет УНН со ссылкой на Facebook ГСЧС Украины.

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"12 ноября в 18:44 к спасателям поступило сообщение о том, что в одном из торгово-развлекательных центров Ивано-Франковска, ребенок застрял в кресле кинотеатра. Уже через несколько минут к месту происшествия прибыли спасатели Группы спасательных работ аварийно-спасательной части АРЗ СП ГУ ГСЧС Украины в области", - говорится в сообщении.

Детали

По прибытии было установлено, что мальчика зажало в кресле между спинкой и сиденьем и самостоятельно из "ловушки" ребенок выбраться не может. На помощь пришли родители и администрация заведения, однако их попытки помочь мальчику были тщетными и они вызвали спасателей.

Спасатели с помощью специального многофункционального инструмента освободили ребенка и передали медикам. После осмотра медиков его в удовлетворительном состоянии передали родителям.

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