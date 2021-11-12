Disney выпустил первый трейлер и постер к фильму Sneakerella

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Компания Disney выпустила первый трейлер фильма "Сникерела" (Sneakerella) о современной Золушке. Премьера фильма запланирована на 18 февраля 2022 года в онлайн-кинотеатре Disney+, информирует УНН.

Детали

Популярная сказка превратилась в хип-хоп-мюзикл, а в центре истории оказался темнокожий подросток Эла, который работает в обувном магазине матери, что умерла, и мечтает о карьере дизайнера кроссовок.

В фильме сыграют Чоузен Джейкобс ("Оно"), Лекси Андервуд ("И повсюду тлеют пожары"), баскетболист Джон Сэлли и другие.

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