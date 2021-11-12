Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 26,10 0,0447  EUR: 29,91 -0,2042 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Оператор ГТС Украины ожидает решения по участию в сертификации "Северного потока-2" на следующей неделе
Оператор ГТС Украины ожидает решения по участию в сертификации "Северного потока-2" на следующей неделе
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Культура
Архив
11445

Disney выпустил первый трейлер и постер к фильму Sneakerella

Disney выпустил первый трейлер и постер к фильму Sneakerella

фотогалерея

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Компания Disney выпустила первый трейлер фильма "Сникерела" (Sneakerella) о современной Золушке. Премьера фильма запланирована на 18 февраля 2022 года в онлайн-кинотеатре Disney+, информирует УНН.

Детали

Популярная сказка превратилась в хип-хоп-мюзикл, а в центре истории оказался темнокожий подросток Эла, который работает в обувном магазине матери, что умерла, и мечтает о карьере дизайнера кроссовок.

В фильме сыграют Чоузен Джейкобс ("Оно"), Лекси Андервуд ("И повсюду тлеют пожары"), баскетболист Джон Сэлли и другие.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Актеры из "Гарри Поттера" могут воссоединиться для съемок спецэпизода

Источник: УНН
Теги: фильм
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.