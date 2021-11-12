Сбил детей на переходе в Харькове: водителя арестовали на 2 месяца

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Водителя Toyota Land Cruiser, который вчера, 11 ноября, сбил в Харькове двух детей прямо на пешеходном переходе, взяли под стражу на два месяца с альтернативой залога в сумме 340 тысяч гривен. Об этом УНН сообщил спикер прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко.

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"Определением судьи Киевского районного суда Харькова была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей в течение 60 суток с правом внесения залога в размере 340 тысяч гривен водителю, который подозревается в совершении уголовного правонарушения, а именно ДТП - на проспекте Науки он наехал на двух несовершеннолетних лиц", — сказал пресс-секретарь прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко.

Детали

Чубенко добавил, что судья во время заседания просил прокурора указать сумму залога, которая бы устраивала прокуратуру. Поэтому была предложена сумма в 10 млн грн.

Он также отметил, "мы не согласны с таким решением и будем обжаловать его в апелляционной инстанции в связи с несоразмерностью назначенного залога и совершенным уголовным правонарушением".

Контекст

Вчера в Харькове автомобиль Тoyota Land Cruiser сбил двух детей прямо на пешеходном переходе. Водитель проехал на "красный" и, не останавливаясь, поехал на пешеходов. Одного из пострадавших автомобиль протащил под бампером еще несколько десятков метров.

Как выяснил УНН, анализы показали, что водитель был под действием наркотиков.

Также стало известно, что водителя привлекали к ответственности за другую автоаварию всего месяц назад.