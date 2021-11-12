В Украине определили партии, в электорате которых преобладают антивакцинаторы - опрос

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Среди электоратов основных политических партий, преодолевающих 5%-й барьер, наибольшая доля тех, кто утверждает, что получил хотя бы одну дозу вакцины среди сторонников партии “Сила и Честь”, “Слуги народа” и “Европейской солидаронсти”. Намного выше доли граждан, которые не собираются вакцинироваться вообще — среди избирателей ВО “Батькивщина” и ОПЗЖ. Об этом свидетельствуют результаты исследования на тему “Украинские антивакцинаторы: кто они”, проведенного Украинским институтом будущего (UIF) совместно с социологической компанией New Image Marketing Group в период с 23 октября по 2 ноября 2021 года по всей территории Украины, передает УНН.

Детали

Так, среди сторонников партии “Сила и Честь” получили первую дозу 18% респондентов и обе дозы — 34%. "Слуга народа” и "Европейская солидарность" имеют 14% и 13% и 33% и 34% соответственно.

Не получили прививки, но надеются вскоре прививаться 19% электората “Силы и чести”, 23% — “Слуг народа” и 18% “ЕС”. Вообще не собираются вакцинироваться из них 27%, 27% и 31% соответственно.

В свою очередь, среди электората Батькивщины не собираются вакцинироваться совсем 37%, вскоре собираются прививаться — 26%.

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В ОПЗЖ здесь самый большой показатель: 42% электората вообще не будет прививаться, надеются получить прививку, но еще этого не сделали - 19%.

Справка

Опрос проводился методом face-to-face по структурированной интерактивной анкете на планшете с использованием собственного программного обеспечения для проведения опроса “LEMUR”.

Генеральная совокупность опроса составляет 30 842 531 жителей Украины в возрасте от 18 лет и старше (кроме временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и Крыма). Объем выборки — 2400 респондентов.