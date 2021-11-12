Количество случаев Covid-19 и смертей в Европе вырастет еще на 50% в течение следующих двух недель - ECDC

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Десять стран Европейского Союза, что входят в состав 27 членов, столкнулись с ситуацией по Covid-19, что вызывает Цочень большое беспокойство",сообщил в пятницу Европейский центр контроля заболеваний (ECDC), предупредив, что пандемия ухудшается по всему континенту, информирует УНН.

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"Общая эпидемиологическая ситуация... характеризовалась высоким и быстро растущим общим уровнем сообщений о случаях заболевания и низким, но медленно растущим уровнем смертности, - говорится в сообщении Европейского центра контроля заболеваний. - Прогнозируется, что в течение следующих двух недель количество сообщений о случаях, смертности и количестве госпитализаций возрастет".

Детали

В своей последней еженедельной оценке рисков агентство перечислило 10 стран ЕС, которые имеют высшую категорию беспокойства - Бельгию, Болгарию, Хорватию, Чехию, Эстонию, Грецию, Венгрию, Нидерланды, Польшу и Словению.

"Страны с низким охватом вакцинацией продолжают подвергаться наибольшему воздействию", - отмечает агентство.

Германия была среди дюжины других стран ЕС, которые отнесены к категории "большое беспокойство", а Франция - среди трех стран с "умеренной обеспокоенностью".

Италия, Мальта, Испания и Швеция не вызывают беспокойства.

Агентство сообщило, что четыре страны были подняты в высшую категорию с момента последней оценки, а пять стран были снижены.

Добавим

Ожидается, что число случаев и смертей возрастет примерно на 50% в течение следующих двух недель, добавили в агентстве.

Европа снова стала эпицентром пандемии, что побудило некоторые правительства рассмотреть возможность повторного введения непопулярных карантинов в канун Рождества и вызвало дебаты о том, достаточно ли одних вакцин, чтобы обуздать Covid-19.

На Европу приходится более половины средних семидневных случаев заражения во всем мире и около половины последних смертей, что является самым высоким уровнем с апреля прошлого года.

Около 65% населения Европейской экономической зоны (ЕЭЗ), которая включает Европейский Союз, Исландию, Лихтенштейн и Норвегию, получили две дозы вакцины, согласно данным ЕС, но темпы замедлились в последние месяцы.

Распространения вакцинации в южноевропейских странах составляет около 80%, но колебания населения помешало развертыванию вакцинальной кампании в Центральной и Восточной Европе и России, что привело к локальным вспышкам, которые перегружают систему здравоохранения.