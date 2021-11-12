Брали по 500 долларов: в Кировоградской области правоохранители торговали разрешениями на оружие

КИЕВ. 12 ноября. УНН. В Украине разоблачили масштабную схему “торговли” разрешениями на оружие — почти 200 человек получили удостоверения "дружинников" местных советов Кировоградской области. Об этом сообщили в СБУ, передает УНН.

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“СБУ разоблачила системную коррупцию в разрешительной системе Главного управления Национальной полиции в Кировоградской области. В ходе спецоперации нейтрализована преступная группа. В ее состав входило двое должностных лиц полиции и бывший работник МВД. Злоумышленники без законных оснований выдавали разрешительные документы на травматическое оружие для якобы охраны общественного порядка в поселковых советах региона. За каждое удостоверение требовали 500 долларов взятки", - говорится в сообщении.

Детали

Установлено, что организаторы группы — двое должностных лиц полиции. По данным следствия, они наладили коррупционный механизм оформления документов на право приобретения и ношения оружия нелетального действия. К противоправной деятельности привлекли бывшего работника МВД. Он подыскивал клиентов и был посредником для передачи денег.

Сотрудники СБУ задержали одного из организаторов схемы при получении очередной суммы неправомерной выгоды.

В ходе проведения оперативно-следственных действий установлено, что в состав “псевдодружинников” входит 200 человек, которые получили и планируют получить незаконно оформленные “разрешения”.

Сейчас решается вопрос о сообщении злоумышленникам о подозрении по ст. 369-2 (Злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины и избрании мер пресечения.

Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия для установления всех обстоятельств противоправной деятельности и привлечения к ответственности других лиц, причастных к схеме.

Напомним

Действующий сотрудник СБУ организовал преступную группировку, которая занималась вымогательством с применением насилия.